Zum Tod von Alfred Fritzsching: Ein schaffensreiches Leben

Jahrelang war er Vorsitzender der Künstlergilde Landsberg-Lech-Ammersee. Im Dezember ist der Maler Alfred Fritzsching im Alter von 88 Jahren verstorben.

Der Maler Alfred Fritzsching, langjähriger Vorsitzender der Künstlergilde Landsberg-Lech-Ammersee, ist mit knapp 89 Jahren Anfang Dezember verstorben. Nach einer Ausbildung zum Grafiker etablierte er sich schon bald als freischaffender Künstler. 1972 trat er der Münchner Künstlergenossenschaft bei, wo er viele Jahre Mitglied des Vorstands und der Jury war.

Nach seinem Umzug im Jahr 1988 in den Landkreis Landsberg trat er sogleich der Künstlergilde bei, deren Vorsitz er von 1994 bis 2006 innehatte. In seinen regelmäßigen Zeichenkursen gab er sein umfangreiches Wissen weiter und rekrutierte zahlreiche neue Künstlermitglieder.

Alfred Fritzsching beherrschte eine große Anzahl an Techniken

Alfred Fritzsching war ein weit herausragender Künstler, der eine große Anzahl an Techniken - Ölmalerei, Aquarell, Gouache, Pastell, Radierung, Bildhauerei - beherrschte. Seine Themen erstreckten sich von Menschendarstellung und Porträt über Stillleben und Architektur bis zur Darstellung der vielfältigen bayerischen Landschaft - im Besonderen der winterlichen. Durch diese wurde er weit über Bayern hinaus bekannt und erwarb sich einen großen Sammler- und Liebhaberkreis.

Davon zeugen seine Präsenz in namhaften Galerien und zahlreiche überregionale Einzelausstellungen. Seine Arbeiten zeichneten sich durch genaue Beobachtung und Wiedergabe der Natur aus, vor der er zu allen Jahreszeiten auch direkt arbeitete. In der langen Zeit als Vorsitzender der Künstlergilde war er in Stadt und Landkreis Landsberg das "Gesicht" dieser etablierten Künstlervereinigung, für deren hohes Niveau er stand.

