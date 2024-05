Zunahme an Keuchhusten-Fällen: Was Landsbergs Gesundheitsamt rät

Im Landkreis Landsberg treten vermehrt Keuchhusten-Fälle auf. Besonders gefährdet sind Säuglinge und Kleinkinder.

Das Gesundheitsamt Landsberg weist darauf hin, dass bayernweit und somit auch im Landkreis Landsberg die Meldungen von Keuchhusten-Fällen zunehmen. So wurden dem Gesundheitsamt Landsberg zwischen Januar und Mai insgesamt 46 Erkrankungen gemeldet – im Vergleich zu 16 Meldungen im Vorjahreszeitraum. Seit 2013 ist die Krankheit laut einer Pressemitteilung des Landratsamts meldepflichtig.

Keuchhusten (Pertussis) kommt ganzjährig vor, die Inzidenz ist üblicherweise im Herbst und Winter etwas höher. Ähnlich wie in anderen westlichen Ländern werden in Deutschland trotz hoher Impfquoten bei jüngeren Kindern weiterhin zyklische Anstiege von Keuchhusten im Abstand von vier bis sechs Jahren beobachtet. Da der Schutz nach der Impfung schnell nachlässt, treten sowohl bei älteren Kindern und Jugendlichen als auch bei Erwachsenen Keuchhusten-Erkrankungen auf. Eine weitere Ursache der Zunahme an Erkrankungen ist eine unzureichende Umsetzung der empfohlenen Auffrischungsimpfungen.

Ein frühzeitiger und vollständiger Impfschutz wird empfohlen

Jede Person kann sich mehrmals im Leben neu infizieren und erkranken. Ziele der gegenwärtigen Impfstrategie in Deutschland ist ein möglichst frühzeitiger und vollständiger Impfschutz für die besonders Keuchhusten-gefährdeten Säuglinge und Kleinkinder. Daher sollte vorrangig im direkten Umfeld von Säuglingen und Kleinkindern laut der Pressemitteilung auf einen ausreichenden Impfschutz geachtet werden (sogenannte „Kokon-Strategie“).

Zudem sollten sich, entsprechend den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) des Robert-Koch-Instituts, Frauen im letzten Drittel jeder Schwangerschaft impfen lassen. Das Gesundheitsamt Landsberg ruft Bürgerinnen und Bürger dazu auf, die Empfehlungen der Stiko umzusetzen und sich selbst und andere zu schützen. (AZ)

