Zurück zur Natur: Gibt es künftig weniger Staustufen im Lech?

Die Konzession für die Lechstaustufen im Landkreis Landsberg laufen aus. Welche Chancen Naturschützer und Politiker dadurch sehen.

Mit seinen 32 Staustufen ist der Lech der am dichtesten bebaute Fluss Bayerns. Naturschützern ist dies schon lange ein Dorn im Auge. Doch jetzt sehen sie eine Chance, dem Fluss zumindest teilweise ein Stück Wildheit zurückzugeben. Im Jahr 2034 laufen die Konzessionen für die Kraftwerke aus. Mit der Verstaatlichung des Energiekonzerns Uniper, der die meisten Kraftwerke am Lech betreibt, hat die Diskussion darüber nicht nur im Landtag, sondern auch im Landkreis Landsberg Fahrt aufgenommen.

Die beiden Grünen-Landtagsabgeordneten aus dem Landkreis, Gabriele Triebel aus Kaufering und Ludwig Hartmann aus Landsberg, fordern schon lange, die Wasserkraft am Lech wieder in staatliche Hände zu nehmen. In den 1990er- und 2000er-Jahren wurde die Wasserkraft in Bayern unter Ministerpräsident Edmund Stoiber ( CSU) privatisiert. "Jetzt ist die Zeit für Fehlerkorrektur", meint Ludwig Hartmann. Eigentlich steht der sogenannte "Heimfall", also die vertraglich vereinbarte Rückgabe der Wasserrechte an den Freistaat, für zwölf der 22 Laufwasserkraftwerke des Unternehmens Uniper am Lech erst ab dem Jahr 2034 an. Es sind dies die Lechstaustufen Kinsau, Apfeldorf, Epfach, Lechblick, Lechmühlen, Dornstetten, Pitzling, Landsberg, Kaufering, Schwabstadl, Scheuring und Unterbergen. Doch schon jetzt, so Triebel, müsse der Staat aktiv werden.

Hartmann: Staat sollte auf einer Gegenleistung bestehen

"Sollte es so weit kommen, dass Uniper mit Steuergeld vom Bund gerettet werden muss, dann sollte der Staat auf einer Gegenleistung bestehen und die zwölf Wasserkraftwerke schon früher zurückfordern, um sie dann unter Einbindung der Anrainerkommunen selbst zu betreiben", fordert Ludwig Hartmann. Allerdings, bislang fanden keine Gespräche zwischen Uniper und Vertretern des Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz zu Fragen des Heimfalls der Wasserkraftanlagen statt. Das geht aus den Antworten auf eine schriftliche Anfrage von Triebel und Hartmann im Landtag hervor.

Beim "Zukunftssymposium Lech", zu dem der Bund Naturschutz und die Lechallianz eingeladen hatten, waren neben den auslaufenden Konzessionen auch der Zustand des Lechs ein Thema. Die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie, dass der Lech bis 2027 auf allen Abschnitten in einen guten ökologischen Zustand versetzt werden muss, könne nicht erreicht werden. Das sogenannte Geschiebe funktioniere nicht mehr. Das heißt, das Geröll, das das Wasser eigentlich aus den Alpen den Fluss Richtung Donau transportiert, kann die Staustufen nicht passieren. Der Flussbett wird dadurch instabil, Tiere und Pflanzen verlieren ihren Lebensraum. An einigen Stellen wird deswegen Kies eingebracht, doch das reiche bei Weitem nicht aus.

Die neu angelegte Fischtreppe an der Lechstaustufe 21 bei Prittriching. Foto: Thorsten Jordan

Um den Fluss und seiner Tier- und Pflanzenwelt wieder ein Stück Natürlichkeit zurückzugeben, war in Augsburg die Rede davon, Kraftwerke zurückzubauen. Konkret seien die Lechstaustufen 14 und 15, Pitzling und Landsberg, von den Naturschützern ins Auge gefasst worden, sagt Gabriele Triebel im Gespräch mit unserer Redaktion. Die fehlende Stromgewinnung von abgebauten Kraftwerken müsse durch leistungsfähigere Turbinen in bestehenden Wasserkraftwerken sowie durch andere Energieträger ersetzt werden, war die Meinung der Naturschützer beim Zukunftssymposium.

Uniper will die Kraftwerke weiterbetreiben

Die Kraftwerke zurück in staatliche Hand zu holen, würde diesen Schritt erleichtern, so die Meinung der Naturschützer. Am Rande des Symposiums in Augsburg hatte Uniper mitgeteilt, dass man weiter dazu stehe, die Wasserkraftwerke auch in Zukunft betreiben zu wollen. Auch in puncto Ökologie wolle man sich weiter engagieren und bis 2027 Fischaufstiegsanlagen an allen konzern-betriebenen Wasserkraftwerken errichten, um den Tieren Wanderungen durch den Fluss zu ermöglichen.

Eine solche Aufstiegsanlage soll bis Ende 2024 an der Lechstaustufe bei Lechmühlen fertiggestellt werden. Vier bis sechs Millionen Euro wird das Projekt Uniper kosten, sagt Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg. Bei einer Veranstaltung in Landsberg habe der Konzern die Planungen jüngst vorgestellt. Auch Erwin Karg beschäftigen die auslaufenden Konzessionen der Kraftwerke. Bereits im Jahr 2017 hatte er dazu Vertreter der Anrainer-Kommunen ins Fuchstal eingeladen. Er könne sich gut vorstellen, dass seine Gemeinde künftig als einer der Betreiber auftritt. Allein sei das allerdings nicht zu schultern. Schließlich müsse auch der Hochwasserschutz an zentraler Stelle koordiniert werden.

Die Fraktion der Bayernpartei und der partei- und fraktionslose Kreisrat Kurt Wacker haben vor wenigen Tagen den Antrag gestellt, der Kreistag des Landkreises Landsberg möge beschließen, die Verwaltung zu beauftragen nach Möglichkeiten zu suchen und Verfahren zu entwickeln, um die vom Heimfall betroffenen zwölf Kraftwerke am Lech, spätestens 2034 oder früher, in den Besitz des Landkreises zu überführen und die Gründung einer Betreibergesellschaft vorzubereiten.