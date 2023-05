Zwei Fahrräder an einem Tag gestohlen

Im Landkreis wurden am Samstag wurden gleich zwei Fahrräder gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen sich zu melden.

Am Samstag wurden tagsüber in Kaufering und Landsberg jeweils ein Fahrrad entwendet. Ein schwarzes Cube Mountainbike an der Heilig-Engel-Kirche in Landsberg und ein gelbes Mountainbike in der Iglinger Straße an der Bushaltestelle. Personen die Hinweise zu dem Abhandenkommen der Räder geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landsberg, unter der Telefonnummer 08191/932-0 zu melden. (AZ)