Landkreis Landsberg

vor 32 Min.

Zwei Fluchtgeschichten, viele Schicksale

Plus Zwei ukrainische Frauen berichten von der Flucht ihrer Familien aus der Heimat. Wie sie nach ihrer Ankunft im Landkreis Landsberg und trotz vieler Sorgen noch immer etwas Gutes sehen können.

Von Frauke Vangierdegom und Vanessa Polednia

An Silvester war die Welt noch in Ordnung und die Familie vereint. Auf dem professionell gemachten Foto schmiegen sich Anna Khoroshulia und ihre Kinder Yelysei und Varvara aneinander und lächeln in die Kamera. Ein anderes Bild zeigt die Mutter Arm in Arm und schick gekleidet mit ihrer Schwester und einer Cousine. Wenige Monate sind seitdem vergangen, doch das Leben der Familie hat sich grundlegend verändert. Seit Ende Februar herrscht Krieg in ihrer Heimat. Nach drei Tagen und Nächten Flucht aus dem ukrainischen Charkiw sind Anna Khoroshulia und ihre Kinder vor einer Woche in Landsberg bei Clarice Henry angekommen. Die junge Mutter hat ukrainische Wurzeln und bietet der traumatisierten Familie ein sicheres Zuhause. Doch die Schwester und die Cousine, mit der sie noch vor Kurzem glücklich posierte, befinden sich noch in der Ukraine. In Charkiw zeigt das Thermometer minus 18 Grad und die Heizungen sollen nicht mehr funktionieren ...

