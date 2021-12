Im Landkreis Landsberg gibt es zwei Omikron-Verdachtsfälle. Wann mit einer Bestätigung zu rechnen ist.

Nun hat die Omikron-Variante offenbar auch den Landkreis Landsberg erreicht. Wie Landrat Thomas Eichinger soeben in der Sitzung des Kreistags mitteilte, gibt es zwei Verdachtsfälle.

Am Dienstagabend tagt der Kreistag im Bürger- und Vereinszentrum in Denklingen. Wichtigster Tagesordnungspunkt ist die Verabschiedung des Haushalts 2022. Doch auch die Corona-Lage ist ein Thema. Wie Landrat Eichinger in der Sitzung sagte, gibt es aktuell zwei Omikron-Verdachtsfälle im Landkreis Landsberg. Die PCR-Tests würden nun genauer untersucht. Mit einem Ergebnis sei allerdings erst Ende der Woche zu rechnen.

Alle PCR-Tests aus Landsberg werden auf Omikron geprüft

Wie das Landratsamt auf Nachfrage unserer Redaktion wenige Stunden zuvor mitteilte, werden mittlerweile alle PCR-Tests in den Laboren, mit denen das Landratsamt zusammenarbeitet, mit einer ersten Schnellsequenzierung auf die Virusvariante Omikron geprüft. Bestätige sich dieser Verdacht, werde der PCR-Test genau sequenziert. Bis ein Ergebnis feststeht, könne dies einige Tage dauern, sagte Pressesprecher Wolfgang Müller.

