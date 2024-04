Zwei Unfälle auf schneeglatten Straßen im Landkreis Landsberg

Der Wintereinbruch wirkt sich auch auf den Straßen aus. Bei Scheuring und Landsberg gibt es Leichtverletzte und hohe Sachschäden.

Die Autofahrenden im Landkreis Landsberg haben am Mittwoch mit Schnee und Graupel zu kämpfen gehabt. Bei Scheuring und Landsberg ereigneten sich Unfälle.

Wie die Polizei meldet, brach bei einem starken Graupelschauer gegen 14.30 Uhr auf der Straße zwischen Scheuring und Zollhaus das Heck des Pkw einer 49-Jährigen aus Scheuring aus. Der Wagen schleuderte in das entgegenkommende Auto eines 32-Jährigen aus Dillingen, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

Totalschaden an zwei Fahrzeugen auf der B17 bei Landsberg

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 18.25 Uhr auf der B17 bei Landsberg. Laut Polizei fuhr ein 28-jähriger Mann aus Augsburg von Schongau kommend in Richtung Landsberg. Etwa auf Höhe der ehemaligen Lechrain-Kaserne kam der Lieferant aufgrund unangepasster Geschwindigkeit bei Schneefall ins Schleudern. Sein Fahrzeug prallte von der Leitplanke ab und stieß mit seinem Heck in den entgegenkommenden Pkw eines 61-Jährigen aus Denklingen. Beide Fahrzeugführer verletzten sich leicht und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die verunfallten Fahrzeuge mussten mit Totalschaden in Höhe von rund 35.000 Euro abgeschleppt werden, teilt die Polizei mit. (AZ)

