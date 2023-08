Zweimal Unfallflucht mit Sachschaden

Gleich zweimal flüchteten Unbekannte und ließen beschädigte Autos zurück. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntag gegen 16 Uhr parkte ein 18-jähriger Augsburger seinen blauen Renault Twingo am Bahnhofsparkplatz in Geltendorf. Als er am Montag gegen 7 Uhr zurück zu seinem Pkw kam, stellte er einen Unfallschaden fest. Vermutlich fuhr der bislang unbekannte Unfallverursachers beim Ein- bzw. Ausparken gegen den geparkten Pkw des Augsburgers. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Auch in Kinsau kam es ab Freitag zu einem Unfall. Unfallzeitraum Freitag bis Montag 11.50 Uhr. In der Verlängerung Herzogstraße fuhr ein bislang unbekannter Unfallverursacher gegen eine geschlossene Schranke. Der Sachschaden beläuft sich hierbei auf rund 3.000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Die Polizei bittet um Hinweise. (AZ)