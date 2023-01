Landkreis Landsberg

"Zwergerl" kehren auf die Pisten zurück: Skiclubs starten wieder mit Kursen

Am Krachenberg fanden am Wochenende die Zwergerlkurse der Skischule Landsberg statt. Die Kinder konnten unter anderem auf einer flachen Abfahrt üben.

Plus Nach langer Durststrecke finden in Landsberg und Obermühlhausen wieder Skikurse für Kinder statt. Auch bei den Übungsleitern und Eltern ist die Freude groß.

Die Vorfreude auf die kommenden beiden Stunden ist den 25 Kindern am Krachenberg anzusehen, als sie am Samstagvormittag ihre Helme aufsetzen und in ihre Skibindungen steigen. An mehreren Stationen haben sie die Möglichkeit, in die Wintersportart reinzuschnuppern. "Einmal im Winter haben wir Schnee und den müssen wir packen", sagt Manuel Müller-Hahl von der Landsberger Skischule. Erstmals seit vier Jahren konnten in der Stadt und auch in Obermühlhausen am Wochenende wieder die beliebten Zwergerlskikurse stattfinden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

