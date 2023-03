Polizei Landsberg zieht alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr

Mehrfach sind der Polizei im Landkreis Landsberg am Wochenende angetrunkene Verkehrsteilnehmer aufgefallen. Zwei davon erwartet nun ein Strafverfahren.

Drei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer hat die Landsberger Polizei am Wochenende aus dem Verkehr gezogen. Wie die Inspektion meldet, wurde zunächst am Samstag kurz vor 2 Uhr ein 27-jähriger Kraftfahrer im Landsberger Industriegebiet einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Alkotest ergab einen Wert von weit über einem Promille. Nach einer Blutentnahme wurde der Führerschein des Fahrers sichergestellt.

Am Samstag gegen 11.50 Uhr fiel ein 58-jähriger Mann aus dem südlichen Landkreis in Lengenfeld auf. Er war mit seinem Auto mit mehr als 0,5 Promille unterwegs.

Am Sonntag gegen Mitternacht wurde ein 56-jähriger Kauferinger mit seinem Auto in der Kolpingstraße in Kaufering kontrolliert. Die Beamten stellten Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab eine Alkoholisierung von mehr als 1,1 Promille.

Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt. Den 56-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren, den 58-jährigen ein Bußgeldverfahren. (AZ)

