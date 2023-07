Radwege im Landkreis: Wo wird ausgebaut und wo saniert

Plus Asphaltiert, Kies oder Kalk. Recht machen können die Verantwortlichen es nie allen Radlern. Trotzdem arbeitet man im Landkreis daran, dass auch im Alltag häufiger das Rad genutzt wird.

Eine Radlerin fährt bei Weil über einen ausgeschriebenen Radweg, der nicht asphaltiert ist. Der Untergrund ist lose und rutschig. Seit Tagen hat es nicht geregnet. Eine Bewegung mit dem Lenker. Der Reifen verzieht sich auf dem Boden. Die Frau fällt. Schürft sich das Knie und die Hände auf. Sie ärgert sich. Schließlich wird in der Kommunalpolitik immer viel darüber gesprochen, wie das Radwegnetz verbessert werden soll. Sie schreibt eine E-Mail – die bei Rainer Mahl im Landratsamt landet. Er kennt die Problematik.

Mahl ist Sachgebietsleiter für Rad- und Wanderwege. Seine Herzensangelegenheit ist es, die Menschen aufs Fahrrad zu bekommen. Dementsprechend möchte er, dass die Wege den Anforderungen erfüllen. Dabei versucht Mahl, der selbst passionierter Radler ist und viele der Strecken im Landkreis schon einmal abgefahren hat, eng mit den Verantwortlichen zusammenzuarbeiten. Im Fall um die Frau in Weil ging es um einen Weg im Staatsforst, der dementsprechend auch forstwirtschaftlich genutzt wird. Durch die Trockenheit sei die Kies-Sandmischung "weich" geworden. Was zu einer rutschigen Angelegenheit für Radler wird. Theoretisch hätte man ihn bewässern können, sagt Mahl. Aber solche Arbeiten seien kaum zu leisten.