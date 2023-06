Special Olympics: Sport-Team aus Bolivien ist in Landsberg zu Gast

Vor dem Beginn der Special Olympics in Berlin ist ein Sport-Team aus Bolivien im Landkreis zu Gast. Es ist viel geboten, ohne dass das Training zu kurz kommt.

Ab Samstag wird es für die Sportlerinnen und Sportler ernst: In Berlin beginnen die Special Olympics World Games, die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Tausende Sportlerinnen und Sportler mit geistiger und mehrfacher Behinderung treten in 26 Sportarten an. Mit dabei sind auch sechs Athletinnen und Athleten aus Bolivien, die zuvor aber im Landkreis Landsberg Station machen.

Mehr als 200 sogenannte Host Towns in ganz Deutschland empfangen in diesen Tagen die Delegationen aus der ganzen Welt – der Landkreis Landsberg freut sich über Besuch aus Bolivien. Das ist seit einigen Tagen auch schon gut sichtbar, denn vor dem Landratsamt hängt ein Willkommensplakat für die Gäste.

Und mit diesem begrüßten Nicole Vokrouhlik von der Koordinationsstelle Inklusion im Landratsamt und Barbara Juhem (Beauftrage für Menschen mit Behinderung) die Delegation am Münchener Flughafen. Auf die Gäste aus Südamerika wartet auch ein umfangreiches Programm. So wurde bereits das Steinzeitdorf in Pestenacker besucht, eine Dampferfahrt auf dem Ammersee steht noch an und nicht fehlen darf auch ein bayerisch-bolivianischer Abend.

Jeden Tag steht für das Team aus Bolivien auch Training an

Dabei wird aber nicht vergessen, dass der Sport eigentlich im Vordergrund des Besuchs steht. Am Montag und Dienstag stehen Trainingseinheiten in Kaufering auf dem Programm, am Mittwoch geht es für die Sportlerinnen und Sportler in die Eishalle in Landsberg. Marcel Juhasz, Nachwuchs-Cheftrainer des Eishockey-Bayernligisten HC Landsberg, hat für die Gruppe aus Bolivien ein kleines "Eishockey-Training" vorbereitet.

Die bolivianische Mädchen-Mannschaft trainiert für ihren Auftritt in der Rhythmischen Sportgymnastik bei den Special Olympics in Berlin. Im Spiegel zu sehen ist Trainerin Peggy Ramos-Viscarra (gelbes Shirt). Foto: Thorsten Jordan

Und die Gäste sind von Landsberg begeistert. "Wir hatten eine Stadtführung und es ist faszinierend: Die Stadt ist neu und alt zugleich", sagte Delegationsleiterin Viqui Ruiz. Am Donnerstag geht es dann weiter nach Berlin, wo die Spiele am Samstag beginnen. Dort treten die Sportlerinnen und Sportler aus Bolivien beim Schwimmen und in der Rhytmischen Sportgymnastik an, insgesamt mehr als 20 Sportarten werden bei dieser Großveranstaltung angeboten. Und was ist das Ziel der Sportlerinnen und Sportler aus Bolivien? "Natürlich Gold", sagt Ruiz mit Überzeugung. Die Special Olympics World Games dauern bis zum 25. Juni und finden das erste Mal in Deutschland statt.