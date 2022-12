Markus Söder besucht den Bayerischen Bauernverband in Herrsching

Plus Wichtige Themen stehen bei der Jahresversammlung des Bayerischen Bauernverbands auf der Agenda. Der bayerische Ministerpräsident ist zu Besuch und in Angriffslaune.

Es herrschte dichtes Gedränge im Haus der Bayerischen Landwirtschaft in Herrsching. Die unterschiedlichsten Dialekte waren zu hören. Unter dem Motto "Vielfältig. Kreativ. Innovativ. Wir gestalten Zukunft!" traf sich das bayerische „Bauernparlament“ in der Ammerseegemeinde. Bauernpräsident Günther Felßner, Landesbäuerin Christine Singer und gut 220 Delegierte und Gäste aus allen Regionen des Freistaats diskutierten die Rolle der Land- und Forstwirtschaft vor dem Hintergrund zahlreicher Herausforderungen und Zielkonflikte. CSU-Ministerpräsident Markus Söder und der bayerische Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger ( Freie Wähler) waren bei der Landesversammlung zu Gast.