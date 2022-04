S-Bahn überrollt junge Frau: Polizei nennt Details zu Unfallhergang

Am Dienstagmorgen wird eine 17-Jährige von einer S-Bahn überrollt. Die Ärzte kämpfen darum, dass sie den schwer verletzten Fuß behalten kann.

Nach dem tragischen Unfall am S-Bahnhaltepunkt in Neugilching haben die Zeugenaufrufe der Münchner Bundespolizei zu ersten Erkenntnissen geführt. Demnach war die 17-Jährige, die von einer S-Bahn schwer verletzt wurde, laut Polizei zuvor auf einer Feier, auf der sie auch Alkohol konsumierte.

Von Mitfeiernden war sie kurz nach Mitternacht zur S-Bahnstation Weßling gebracht worden. Dort bestieg die junge Frau gegen 0.17 Uhr die S-Bahn in Richtung Herrsching. Die Auswertung von Videoaufnahmen zeigen, dass sie die S-Bahn gegen 0.21 Uhr in Neugilching verließ. Warum sie ausstieg, ist dem Polizeibericht zufolge unklar - eigentlich hatte sie vor, noch eine Station weiterzufahren.

Triebfahrzeugführer leitet sofortige Bremsung

Zusammen mit ihr stiegen zwei weitere Frauen aus, nach denen die Bundespolizei als Zeuginnen gesucht hatte. Die beiden 19-Jährigen meldeten sich und gaben an, am Bahnsteig nach der 17-Jährigen gesehen zu haben. Als sich die beiden Frauen beim Verlassen des Bahnsteiges nochmals umsahen, lehnte die Schülerin am Boden sitzend an einer Holzwand, die zur Bahnsteigbegrenzung dient. Weitere Personen haben sich zu diesem Zeitpunkt nicht am Bahnsteig befunden.

Was dann passierte, ist nach wie vor unklar. Als der Triebfahrzeugführer gegen 1 Uhr bei der Einfahrt in den Haltepunkt Neugilching eine Person im Gleis erkannte, leitete er eine Schnellbremsung ein und betätigte den Achtungspfiff. Darauf erfolgte keinerlei Reaktion von der im Gleis liegenden Person. Die S-Bahn überrollte die 17-Jährige und fügte ihr schwere Verletzungen am linken Bein zu.

Nach dem Transport ins Krankenhaus wurde die Schülerin mittlerweile mehrfach operiert und die Ärzte kämpfen darum, dass sie ihren schwer lädierten Fuß behalten kann. (ak)

