Hat die Geburtenstation im Krankenhaus Schongau eine Zukunft?

Plus Die Zukunft für das Schongauer Krankenhaus und damit auch für die ansässige Geburtshilfe sieht wenig rosig aus. Vier Varianten stehen im Raum.

Anfang Dezember 2022 stimmten Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Weilheim-Schongau mehrheitlich für den Erhalt der Klinikstandorte und sprachen sich gegen den Neubau eines Zentralkrankenhauses aus. Doch was das für die Zukunft der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH und deren Mitarbeitenden bedeutet, blieb bislang unklar. Nun wurde die Öffentlichkeit darüber informiert, welche Möglichkeiten im Raum stehen. Für das Aktionsbündnis sind die Varianten nicht mit dem Ergebnis des Bürgerentscheids vereinbar.