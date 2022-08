Schongau: Mann bedroht Finanzamt - Großaufgebot der Polizei rückt an

Ein Mann bedroht eine Mitarbeiterin des Schongauer Finanzamtes. Die Polizei rückt mit einem GRoßaufgebot an.

Ein 65 Jahre alter Mann hat am Dienstag (9. August) in Schongau einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Laut Pressebericht drohte er kurz vor 11 Uhr einer Mitarbeiterin des Finanzamts, dass er in die Behörde kommen und alle erschießen werde. Da zunächst nicht klar war, ob der Anrufer im Besitz einer Waffe ist, wurden starke Kräfte in Schongau zusammengezogen. Nach dem der 65-Jährige telefonisch erreicht werden konnte, begab er sich nach Aufforderung zur Dienststelle nach Schongau.

Die weitere Abklärung ergab, dass er nicht im Besitz einer Schusswaffe ist. Die Äußerung am Telefon räumte er ein, gab aber an, diese unbedacht geäußert zu haben. Gegen den 65-Jährigen wird ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. (AZ)

