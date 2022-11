Polizei Weilheim muss Streit auf Spielplatz schlichten

Erst streiten sich die Kinder, dann ihre Eltern: Die Polizei Weilheim berichtet von einem ungewöhnlichen Einsatz.

Der 1. November ein sogenannter stiller Feiertag, an dem der verstorbenen Heiligen gedacht wird. Doch auch an Allerheiligen gibt es für die Polizei etwas zu tun, wie der Bericht der Weilheimer Polizeiinspektion zeigt. Demnach gerieten am Feiertag, gegen 16 Uhr, vier Jungen im Alter zwischen 7 und 10 Jahren auf einem Spielplatz in der Paradeisstraße in Weilheim dermaßen in Streit, dass sich die Eltern einmischen mussten. Als sich diese auch noch in die Haare bekamen, wurde die Polizei zu Hilfe gerufen. Vor Ort konnte der Streit geschlichtet werden. Die Staatsanwaltschaft wird dennoch über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. (AZ)

