Rettungshubschrauber ist nach Verkehrsunfall bei Steingaden im Einsatz

Am Freitag kommt es auf der Staatsstraße 2059 in Richtung Steingaden zu einem schweren Unfall mit Hubschraubereinsatz.

Die Polizeiinspektion Schongau berichtet von einem schweren Unfall auf St2059. Am Freitag, 24. Februar, gegen 14.30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Mann die Staatsstraße von Lechbruck kommend in Richtung Steingaden. Auf Höhe von Urspring überholte er mehrere Fahrzeuge. Dabei kollidierte der junge Fahrzeugführer frontal mit dem Wagen einer entgegenkommenden 53-jährigen Frau. Durch die Kollision wurden die Fahrzeuge noch gegen einen gerade überholten Lkw geschleudert.

Die beiden Fahrzeugführer wurden mit Unterstützung der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen gerettet und anschließend jeweils schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallklinikum nach Murnau verbracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An den beteiligten Pkw entstand jeweils Totalschaden. Am Lkw entstand erheblicher Sachschaden. Die Staatsstraße war ca. zwei Stunden voll gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren die Feuerwehren aus Urspring und Steingaden eingesetzt. Zur Unfallursache können noch keine Angaben gemacht werden, da die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, heißt es vonseiten der PI Schongau. (AZ)

