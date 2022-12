Verfolgungsjagd zu Fuß endet in Schongau erfolgreich

Eine Fahrerflucht wollte ein Unterdießener nicht akzeptieren und setzte deshalb zu Fuß zu einer Verfolgungsjagd in Schongau an.

Am Freitag, 23. Dezember, gegen 18 Uhr parkte ein Autofahrer aus Hohenfurch vor einem Bistro in der Hermann-Ranz-Straße in Schongau rückwärts aus. Dabei übersah er einen 49-jährigen Unterdießener, der mit seinem Pkw an der Ampel Richtung Stadt wartete.

Der Hohenfurcher fuhr in die Seite des anderen Pkw und daraufhin Richtung V-Markt davon. Der Unterdießener verfolgte den Pkw zu Fuß und konnte ihn nach ca. 100 Meter zum Anhalten bewegen. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem Hohenfurcher deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Es folgte ein Alko-Test und eine Blutentnahme im Krankenhaus Schongau. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils ca. 2000 Euro. Den Hohenfurcher erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)