Versuchtes Tötungsdelikt: Mann aus Peißenberg greift Ehefrau mit Messer an

Die Kripo Weilheim ermittelt gegen einen Mann aus Peißenberg, der seine Ehefrau schwer verletzt haben soll.

Am vergangenen Wochenende ging bei der Polizei die Mitteilung über eine schwer verletzte Frau in Peißenberg ein. Laut ersten Erkenntnissen verletzte der 37-jährige Ehemann seine Ehefrau mit einem Messer schwer. Die Kripo Weilheim übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die weiteren Ermittlungen. Der Tatverdächtige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Am Sonntagabend, 4. September, meldete ein Mann gegen 20.45 Uhr über den Notruf, dass sein 37-jähriger Nachbar seine Frau schwer verletzt haben soll. Im Rahmen des sofort anlaufenden Einsatzes stellten der alarmierte Notarzt und die Beamten der Polizeiinspektion Weilheim die schwer verletzte 32-jährige Ehefrau in deren Wohnung fest. Die Frau wurde nach sofort erfolgter medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der dringend tatverdächtige Ehemann konnte noch vor Ort vorläufig festgenommen werden.

Kripo Weilheim ermittelt gegen 37-Jährigen aus Peißenberg

Laut den ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Weilheim und des ebenfalls alarmierten Kriminaldauerdienstes der Kripo Weilheim verletzte der 37-jährige Ehemann seine 32-jährige Frau mit einem Messer schwer. Zur Klärung der genauen Umstände der Tat wurden die Ermittlungen vom zuständigen Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II übernommen.

Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den 37-jährigen, türkischen Staatsangehörigen. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (AZ)