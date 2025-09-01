Landratsamt bietet Bustraining für Senioren an

Einsteigen, Festhalten, Hinsetzen: Was selbstverständlich klingt, kann für ältere Fahrgäste mit nachlassender Beweglichkeit oder für Menschen mit Rollator oder Rollstuhl zur Herausforderung werden. Um hier Unterstützung zu bieten, bietet der Landkreis Landsberg laut einer Pressemitteilung am Donnerstag, 18. September, erstmals im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche ein kostenloses Mobilitätstraining im Bus an.

Das Training richtet sich demnach speziell an Seniorinnen und Senioren sowie an alle, die mit Gehhilfen unterwegs sind oder einfach sicherer im Umgang mit Busfahrten werden möchten. Unter fachkundiger Anleitung einer Bewegungstrainerin und eines erfahrenen Busfahrers erfahren die Teilnehmenden, wie sie sicher und gelenkschonend ein- und aussteigen, den Rollator oder Rollstuhl im Bus manövrieren und auch während der Fahrt stabil stehen oder sitzen können.

Nach der Theorie wird im Schulungsbus geübt

Das Verkehrsunternehmen Schneider Reisen GmbH stellt nach Angaben des Landratsamts eigens für diesen Zweck einen Schulungsbus bereit. So bleibt ausreichend Zeit, das Gelernte direkt in der Praxis zu üben. Zusätzlich stehen ÖPNV-Experten bereit, um individuelle Fragen zu beantworten. Das Training dauert rund zwei Stunden. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um vorherige Anmeldung gebeten.

Der Termin für das Training ist am Donnerstag, 18. September, um 14.15 Uhr, Treffpunkt der Seiteneingang an der Kfz-Zulassungsstelle des Landratsamts (Von-Kühlmann-Straße 15 in Landsberg). Bei hoher Nachfrage wird ein weiterer Termin am Vormittag angeboten, so das Landratsamt. Die Anmeldungen erfolgt per E-Mail an oepnv@LRA-LL.bayern.de oder telefonisch unter 08191/1291659. (AZ)