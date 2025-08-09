Wettbewerb im Landkreis Landsberg: Landratsamt sucht kühle Orte

Wenn die Temperaturen steigen und Hitzewellen anhalten, kann Hitze zu einer ernsten Gefahr für die Gesundheit werden. Nicht nur vulnerable Gruppen sind betroffen: Jeder kann unter langanhaltender Hitze leiden. So können Kreislaufprobleme, Schlafstörungen, Erschöpfung und Dehydrierung häufige Folgen sein. Kühle Orte können in solchen Situationen eine entscheidende Rolle spielen. Deswegen startet das Landratsamt einen Wettbewerb und sucht solche Orte.

Kühle Orte bieten einen geschützten Rückzugsort, an dem sich Menschen erholen und abkühlen können. Gerade in Städten, in denen sich die Hitze durch die dichte Bebauung besonders stark staut, können kühle Orte lebenswichtig sein. Durch diese werden nicht nur die gesundheitlichen Folgen von Hitze gemindert, auch das öffentliche Bewusstsein für den Umgang mit Extremwetterereignissen kann dadurch gestärkt werden.

Die Tipps können bis Ende August eingereicht werden

Aus diesem Grund möchten die Fachstelle Klimaschutzmanagement, die Gesundheitsregion Plus, die Koordinationsstelle, Seniorenpolitisches Gesamtkonzept, die Regionenmarke, der Tourismusverband und der zentrale Dienst im Landratsamt einen landkreisweiten Wettbewerb starten: Ziel ist es, Orte im Landkreis zu finden, die bei extremer Hitze Kühlung versprechen, wie zum Beispiel Kirchen, Waldwege, Badeseen und so weiter und eine Karte mit eben diesen Orten zu erstellen. Alle Interessierten sind eingeladen, ihre Tipps an kühlen Orten im Landkreis bis zum 31. August über das Online-Formular, welches unter anderem auf der Webseite der Fachstelle Klimaschutzmanagement zu finden ist, zu schicken.

Und mitmachen lohnt sich: Mit jeden eingereichten kühlen Ort haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit attraktive Preise zu gewinnen. Weitere Details zur Teilnahme finden Sie auf der Webseite der Fachstelle Klimaschutzmanagement www.klimaschutz-landkreis-landsberg.de. (AZ)