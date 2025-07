Daniela Groß bewirbt sich als Landratskandidatin der Grünen

Landrat Thomas Eichinger (CSU) hat für die Kommunalwahl 2026 eine erste Mitbewerberin. Wie Kreisvorstand und Kreistagsfraktion der Grünen in einer Pressemeldung mitteilen, bewirbt sich die Kreisrätin und Stadträtin Daniela Groß als Landratskandidatin. Die Aufstellungsversammlung findet am Dienstag, 23. September, um 19.30 Uhr im „Waitzingers“ in Landsberg statt.

„Daniela ist eine erfahrene Kreisrätin, die sich mit Fachkompetenz, Tatkraft und einem klaren Wertekompass in die Kreispolitik einbringt. Sie steht für soziale Gerechtigkeit, einen verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichen Mitteln und eine vorausschauende Kommunalpolitik“, wird die Fraktionsspitze, Renate Standfest und Peter Friedl, in der Pressemeldung zitiert.

15 Jahre Erfahrung in der Verwaltung

Daniela Groß ist 36 Jahre alt, in Landsberg geboren und aufgewachsen. Nach ihrem dualen Studium der inneren Verwaltung und des öffentlichen Rechts bei der Stadt Landsberg sammelte die zweifache Mutter über 15 Jahre hinweg vielfältige Verwaltungserfahrung. Diese reichte vom Sozialhilferecht beim Landratsamt München über eine Tätigkeit bei einer Sicherheitsbehörde des Freistaats Bayern bis hin zur Leitung des Ordnungsamts in einer Behörde im Unterallgäu. Seit der Kommunalwahl 2020 vertritt sie die Grünen im Stadt- und Kreistag. Sie ist Mitglied im Kreisausschuss sowie im Verwaltungsrat des Klinikums Landsberg.

Neben ihrer politischen Arbeit engagiert sich Daniela Groß im Vorstand des Initiativkreises Frauenhaus Landsberg, hat den Kleidertausch für Frauen ins Leben gerufen und setzt sich für soziale Themen und Familien ein. Ein großes Anliegen ist ihr - auch im Sinne des Klimaschutzes - ein nachhaltiger Umgang mit Flächen. Ein teurer Verwaltungsneubau auf wertvollen Ackerboden ist für Groß keine Option. Ihr Gegenmodell setzt auf eine bürgernahe, dezentral strukturierte Verwaltung. Die Kfz-Zulassungsstelle soll gut erreichbar außerhalb der Innenstadt angesiedelt werden, während das Jugendamt zurück ins Zentrum zieht – an einen Standort, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar ist.

„Mein Ziel ist ein Landkreis mit einem flexiblen, bedarfsgerechten Nahverkehr, modernen Bildungseinrichtungen und sozialer Gerechtigkeit. Gleichzeitig möchte ich eine zukunftsorientierte Wirtschaft fördern, die Innovation und Verantwortung verbindet.“

Landrat Thomas Eichinger wurde bereits nominiert

Landrat Thomas Eichinger, der seit 2014 im Amt ist, war Anfang Juli von der Parteibasis der CSU im Landkreis mit 94 Prozent Zustimmung als Landratskandidat für die Wahl am 8. März 2026 nominiert worden. (AZ)