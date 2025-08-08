„Das atomare Damoklesschwert hängt über der Welt“

Am 6. und 9. August gedenkt die Welt der Atombombenabwürfe auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki. Über 100.000 Menschen starben damals in Sekunden – zwei Städte wurden pulverisiert, heißt es in einer Mitteilung von Rolf Bader. Der Kauferinger ist Mitglied der Landsberger IPPNW-Regionalgruppe (Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung e. V.). Die Ärztevereinigung setzt sich für eine Welt ohne Atomwaffen ein. Von 1990 bis 1993 war Bader Geschäftsführer der deutschen Sektion.

Die Atombombenabwürfe seien der Auftakt eines nuklearen Zeitalters gewesen, „das uns seither in Geiselhaft hält“, so Bader. „Nicht nur durch die Bomben, die bereits fielen, sondern durch jene, die jederzeit fallen könnten. Denn das atomare Damoklesschwert hängt noch immer über der Welt.“

Rolf Bader: Gefahr eines Atomkriegs ist so real wie nie

Die Gefahr eines Atomkriegs ist nach Rolf Baders Einschätzung so real wie nie. Atomare Arsenale würden modernisiert, nicht reduziert. Die Welt taumle in ein neues nukleares Wettrüsten. Die Strategie der Abschreckung sei technisch fragil, politisch brandgefährlich und moralisch unhaltbar. „Es ist höchste Zeit, die Tür zur Abrüstung wieder zu öffnen – so eng sie auch erscheinen mag. Diplomatie darf nicht den Krieg führen, sondern muss ihn verhindern.“ Unter anderem sollten die Vereinten Nationen als Plattform für Verhandlungen gestärkt werden, fordert der Kauferinger.

Abrüstung sei keine naive Utopie, sondern eine Notwendigkeit. „Die Menschheit hat das Werkzeug dazu: den Atomwaffenverbotsvertrag, der seit 2021 in Kraft ist und mittlerweile von 73 Staaten ratifiziert wurde. Er verbietet nicht nur den Einsatz, sondern auch die Entwicklung, Lagerung und Weitergabe nuklearer Waffen.“ Noch zögerten die Atommächte – doch der Druck wachse, so Bader. „Je mehr Staaten den Vertrag unterzeichnen, desto größer wird das moralische Gewicht.“ (AZ)