Landsberger Inselbad: Die Dauerschwimmer freuen sich schon wieder auf den Mai

Blauer Himmel, glitzerndes Wasser, strahlender Sonnenschein: Ein Tag wie man ihn sich wünscht. Und schon um 9.15 Uhr ist reger Schwimmbetrieb im Landsberger Inselbad. Auf einer Bahn sieht es ein wenig bunter und außergewöhnlicher aus. Die Inselbadnixen treffen sich mit einem Wassermann zum Aquajogging, es gibt fetzige Musik und Trainer Nico Onno hat rote Bälle dabei. Und die müssen sich die Wassernixen erkämpfen. Alle Schwimmerinnen und Schwimmer sind fast täglich während der Saison im Inselbad, weit über 100 Mal und alle freuen sich gar nicht auf die inselbadfreie Zeit. Denn das Bad ist ab nächster Woche geschlossen. Man freut sich aber jetzt schon auf den Mai, ist die einhellige Meinung. Warum sie das Bad so sehr lieben? Ilona Reinicke ist 72 und im dritten Jahr bei den Aquajoggern zusammen mit Freundin Ursula Hellner. „Wir kommen auch bei schlechtem Wetter, so bleibt man fit und es macht gemeinsam Spaß,“ sagen beide. Im Sommer treffen sich die Gruppenmitglieder, alle Best Ager (bis Ende 70), auf der Terrasse des Inselbads zum Cappuccino. Im Winter gehen einige ins Fitnessstudio und einmal im Monat treffen sie sich zum Stammtisch im Café Filmbühne von Rudolf Gilk vom Olympiafilmtheater.

Alexandra Lutzenberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis