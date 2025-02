1. Geburtstag der Zauber-, Clown- und Improschule Landsberg

Die Zauber-, Clown- und Improschule Max und Moritz in Landsberg feierte am Sonntag, den 16.2.2025 ihren ersten Geburtstag mit einer fröhlichen Veranstaltung, bei der mehr als 50 Gäste einen zauberhaften Nachmittag verbrachten. Bereits auf dem Hof wiesen die ersten Ballonblumen den Weg und am Eingang wurden die Gäste mit Sekt oder Selters herzlich empfangen.

Die Feier bot ein abwechslungsreiches Programm. Bei der Improshow der Kurse sorgten die Spielerinnen für große Begeisterung und ernteten bei ihrer ersten „großen Aufführung“ viel Applaus. Anschließend verzauberte Moritz die Gäste mit viel Witz und Charme und erhielt bezaubernde Unterstützung aus dem Publikum. Bei den Schnupperworkshops Zauberei und Improspiel waren zahlreiche große und kleine Gäste voller Energie dabei. Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt.

Im Februar 2024 startete die Schule mit ihrem vielfältigen Angebot an Improkursen, Zauberstunden und Clownskursen. Eine Teilnehmerin der Improkurse erzählte begeistert: „Ohne Impro geht's nicht mehr, ich nutze das für meinen Alltag, für meinen Job und für meinen Ausgleich.“

Die Schulleiter Daniela und Thomas Moritz freuen sich über die große Resonanz im ersten Jahr und sind bereits mitten im laufenden Kursgeschäft. „Wir lieben es, Improtheater, Clownerie und Zauberei zu unterrichten, weil es Spaß macht, andere zu begeistern und weil wir überzeugt sind, dass Impro was fürs Leben ist. Improtheater zeigt, dass Gutes entstehen kann, wenn wir auf uns selbst hören und auf andere eingehen. Die Rückmeldungen der Teilnehmer bestärken und begeistern uns“, so Daniela Moritz. Das aktuelle Programm ist online verfügbar, und Interessierte sind herzlich eingeladen, sich anzumelden oder einfach vorbeizuschauen. Infos unter www.moritzodermoritz.de

Die Veranstaltung endete mit einem herzlichen Dankeschön an alle Gäste und Teilnehmer. Die Zauber-, Clown- und Improschule Landsberg blickt voller Freude in die Zukunft.

