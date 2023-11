Landsberg

100 Jahre Hitlerputsch: Wie an die Festungshaft erinnert werden soll

Plus Der spätere Diktator Adolf Hitler war über ein Jahr im Gefängnis in Landsberg inhaftiert. Ein groß angelegtes Projekt beschäftigt sich mit dieser Zeit.

Von Thomas Wunder

Nach dem gescheiterten Putsch vom 8. und 9. November 1923 wurde Adolf Hitler am 11. November im Haus seines Freundes Ernst Hanfstaengl in Uffing am Staffelsee verhaftet und in der Strafanstalt Landsberg inhaftiert. Bis zum 20. Dezember 1924 sollte der spätere Diktator dortbleiben, die meiste Zeit in Festungshaft. Daran soll im kommenden Jahr ein Projekt erinnern, das die Landsberger Historikerin Edith Raim und Wolfgang Hauck auf der Waitzinger Wiese realisieren möchten. In einer Art Labyrinth soll zwei Monate lang rund um das Thema „100 Jahre Hitlers Festungshaft“ informiert werden.

Von 1904 bis 1908 wurde die heutige Justizvollzugsanstalt (JVA) Landsberg als sternförmige Anlage mit rundem Zentralbau in der Mitte errichtet. Erste Insassen waren 550 männliche „katholische Gefangene“, die während ihrer Haftzeit unter anderem mit Tütenkleben und Besenbinden beschäftigt wurden. Erster Festungshaft-Gefangener war Anton Graf Arco auf Valley, der 1919 den bayerischen Ministerpräsidenten Kurt Eisner erschossen hatte.

