100 Millionen Euro für neues Landratsamt: Landrat hält an Plänen fest

Plus Thomas Eichinger hofft auf einen Spatenstich Ende 2024. Auf dem Gelände im Landsberger Osten soll jetzt auch ein Parkdeck entstehen.

Auch wenn der Neubau eines Landratsamts am Penzinger Feld im Landsberger Osten 100 Millionen Euro oder mehr kosten wird, für Landrat Thomas Eichinger ( CSU) gibt es keine Alternative. Bei einem Pressegespräch nahm er zur Finanzierung des Projekts Stellung und nannte den Zeitplan. Gleichzeitig erläuterte er auf Nachfrage unserer Redaktion die neuen Pläne, ein in der Erde versenktes Parkdeck zu errichten, um die Kosten für den Bau einer Tiefgarage unter dem Gebäude einzusparen.

Die Nachricht kam zum richtigen Zeitpunkt. Kurz bevor Landrat Eichinger bei dem Pressegespräch erneut bekräftigte, an den Plänen für den Neubau eines Landratsamts festzuhalten, hatte Dr. Rainer Gottwald ein Schreiben an die Kreisrätinnen und Kreisräte zum Thema verschickt. Darin informierte er über den vorläufigen Stopp der Unterschriftensammlung für das Bürgerbegehren „Kein Neubau Landratsamt“, das er im November 2020 gestartet hatte. Allerdings nicht, weil er das Projekt mittlerweile befürwortet, sondern weil er überzeugt ist, dass die Regierung von Oberbayern den Haushalt des Landkreises nicht genehmigen wird.