125.300 Euro für die Gemeinden im Landkreis

Bereits zum 18. Mal fand die traditionelle Ein-Euro-Spenden-Aktion der Stiftung der Sparkasse Landsberg-Dießen statt. Auch in diesem Jahr erhielten alle Gemeinden im Landkreis einen Euro pro Einwohnerin und Einwohner. Insgesamt wurden 125.300 Euro ausgeschüttet. Davon profitieren unter anderem die Gemeinden Egling, Scheuring, Prittriching und Weil mit einer Gesamtsumme von 11.300 Euro.

Wie jedes Jahr unterbreiteten die Kommunen selbst Vorschläge, für welche Aktion oder Einrichtung oder welchen Verein die Zuwendung verwendet werden soll. Die Gemeinde Weil verwendet die 4.100 Euro für den Generationenspielplatz sowie den Verein "Unser Theater" in Schwabhausen. In Prittriching werden von den 2.700 Euro Ruhebänke für das Bachufer in Winkl und öffentliche Plätze im Ort angeschafft. In Egling wird die Spende von 2.500 Euro für die Erneuerung der Vereinstafeln genutzt. Die Gemeinde Scheuring investiert die 2.000 Euro in neue Spielgeräte für den Spielplatz am Vogelanger.

Die Ein-Euro-Spenden-Aktion ist ein eindrucksvolles Zeichen für das Engagement der Sparkasse Landsberg-Dießen in der Region. Jahr für Jahr profitieren alle Landkreisgemeinden und deren Bürgerinnen und Bürger von dieser Unterstützung. Viele kleine Maßnahmen tragen dazu bei, das Leben in den Gemeinden angenehmer und lebenswerter zu gestalten. Mit dieser Aktion unterstreicht die Sparkasse Landsberg-Dießen erneut ihre enge Verbundenheit mit der Region und den Menschen, die hier leben. Weil's um mehr als Geld geht!

