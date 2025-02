14-jährige E-Scooter-Fahrerin stürzt und verletzt sich

Am Montagabend ist eine 14-jährige E-Scooter-Fahrerin bei einem Sturz in Landsberg leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte gegen 18.40 Uhr ein 31-Jähriger mit seinem Pkw vom Kreisverkehr im Bereich der Spöttinger Straße in den Hungerbachweg einbiegen.

Eine 14-Jährige, die mit ihrem E-Scooter aus Richtung Kirche zu den Heilligen Engeln den Berg hinuntergefahren war, übersah offenbar das vorfahrtsberechtigte Auto, bremste stark ab und stürzte. Sie zog sich leichte Verletzungen zu, so die Polizei. (AZ)