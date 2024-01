15 Jahre alte Winterreifen: Auto landet bei Unfall auf dem Dach

Ein Mann kommt mit seinem Wagen im großen Landsberger Kreisverkehr von der Fahrbahn ab. Er war wohl zu schnell unterwegs.

Bei einem Unfall im Landsberger Westen ist ein Auto am Sonntagmorgen auf dem Dach gelandet. Der Wagen des Mannes aus dem Oberallgäu war mit 15 Jahre alten Winterreifen bestückt.

Wie die Polizei meldet, war der 73-Jährige aus Durach bei Kempten beim Ausfahren von der A96-Anschlussstelle Landsberg-West vermutlich zu schnell unterwegs. Folglich brach das Heck des Fahrzeugs beim anschließenden Einfahren in den großen Kreisverkehr aus. Der Wagen fuhr auf die Leitplanke und kam auf dem Dach zum Liegen.

Am Auto und an der Leitplanke entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Wagen mit 15 Jahre alten Winterreifen ausgestattet war. Diese hätten sicherlich auch ihren Beitrag zum Unfall geleistet. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, aus Sparsamkeit mit alten Reifen am Straßenverkehr teilzunehmen. (AZ)

