Landsberg

vor 35 Min.

1548 Unterschriften fürs „alte“ Landsberger Inselbad

Plus Die Interessengemeinschaft Inselbad übergibt der Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl eine Unterschriftenliste. Die Gruppe plant kein Bürgerbegehren. Aber sie hat eine Liste mit Forderungen und Wünschen.

Von Alexandra Lutzenberger

Wie geht es nun weiter mit dem Inselbad? Fragt man die Landsberger Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) und die Sprecher der Interessengemeinschaft Inselbad, Erich Schmid und Christina Mayr, so scheint man sich in Gesprächen angenähert zu haben. „Wir haben bereits rund 1500 Unterschriften gesammelt, um zu zeigen, wie wichtig den Landsbergern ihr Inselbad ist“, sagt Mayr. Es gehe darum, dass man einen Bestandsschutz wolle, das Bad soll so bleiben, wie es ist. In diesen Zeiten könne man keine großen Sprünge mehr machen und deshalb solle man sich einfach an das halten, was die Bürgerinnen und Bürger in einer Umfrage 2017 wollten: „Ihr Bad erhalten.“

