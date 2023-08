16-Jährige vermisst: Wer kennt den Fahrer eines Dodge Durango?

Eine Jugendliche aus Landsberg ist seit Sonntagvormittag verschwunden. Jetzt hat die Polizei erste Hinweise. Das Mädchen hat sich mit einem Mann getroffen.

Die Polizei sucht nach wie vor die 16-jährige Nancy Kehl aus Landsberg. Die Jugendliche verließ am Sonntag gegen 11 Uhr zu Fuß ihre Wohnanschrift in Landsberg und kehrte bislang nicht nach Hause zurück. Jetzt gibt es erste Hinweise zu dem Fall. Demnach soll sich die Jugendliche am Sonntag mit einem Mann getroffen haben, der einen Dodge Durango fuhr.

Die 16-jährige Nancy Kehl aus Landsberg wird vermisst. Foto: Polizei Landsberg

Laut eines Zeugenhinweises traf sich Nancy Kehl offenbar am Sonntag gegen 11.40 Uhr auf dem Parkplatz der KZ-Gendenkstätte zwischen Landsberg und Erpfting mit einem etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann. Der Umgang sei freundschaftlich gewesen. Der unbekannte Mann hatte dort auch seinen Dodge Durango (Vergleichsfahrzeug siehe Foto), schwarz oder grau, mit auswärtigem Kennzeichen, abgestellt. Wie die Polizei meldet, liegen zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Hinweise auf eine Straftat vor.

Vermisste 16-Jährige aus Landsberg: Polizei liefert Beschreibung

Nancy Kehl ist etwa 1,62 Meter groß, schlank, hat halblange braune Haare mit einer roten Strähne vorn. Sie trägt eine kurze schwarze Hose, einen dunkelgrauen Hoodie mit „AC/DC“-Aufdruck (siehe Foto) sowie weiße Nike Turnschuhe mit neongrünen Schnürsenkeln.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Nancy Kehl bitte an die Polizeiinspektion Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0. Zudem wird um Hinweise auf den Fahrer des Dodge oder das Fahrzeug gebeten. (AZ)

