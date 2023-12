18-Jährige fährt gegen Baum und macht falsche Angaben zum Unfallhergang

Bei einem Unfall in Landsberg kommt am Sonntag einiges zusammen: Ein hoher Sachschaden, mehrere Verletzte und falsche Angaben zum Hergang gegenüber der Polizei.

Am Sonntagmorgen gegen 1.15 Uhr bog eine 18-jährige Fahranfängerin aus Kaufbeuren in Landsberg von der Lechwiesenstraße nach links in die Carl-Friedrich-Benz-Straße ein. Beim Abbiegen kam die junge Frau zu weit nach rechts und prallte kurz nach dem Kreuzungsbereich frontal gegen einen Baum. Mit im Fahrzeug befanden sich drei Mitfahrerinnen zwischen 17 und 22 Jahren, alle aus dem Raum Kaufbeuren. Sie erlitten ebenso wie die Fahrerin leichte Verletzungen (Prellungen, Schürfwunden), informiert die Polizei Landsberg.

Schaden bei Unfall in Landsberg liegt bei 30.000 Euro

Anfänglich gab die Frauen an, beim Abbiegen von einem auf der Carl-Friedrich-Benz-Straße entgegenkommenden Pkw nach rechts abgedrängt worden zu sein, was nach eindringlicher Belehrung jedoch revidiert wurde. An dem Pkw entstand ein Schaden von fast 30.000 Euro. (AZ)