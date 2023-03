190 Schildbürger demonstrieren auf Landsbergs Straßen

Plus Gegen den Krieg, gegen die aktuelle Klimapolitik und gegen das deutsche Gesundheitswesen demonstrieren in Landsberg über 190 Menschen aus der Region.

Wie Leitpfosten stehen die Demonstranten der Schildbürger-Initiative am Samstagmittag an den Straßen von Landsberg. Es sind rund 190 Menschen, die sich unter anderem an der neuen Bergstraße, am Hauptplatz und an der Karolinenbrücke verteilt haben, schätzt die Polizei. Die Schilder, die sie vor sich halten, fordern Frieden, bessere Klima-Politik und die Freiheit über den eigenen Körper zu bestimmen – und das im Zusammenhang mit der Corona-Impfkampagne: "Ich bin kein Vieh der Pharmaindustrie".

Demo in Landsberg mit Schwerpunkt Corona Impfung

Es ist ein stiller Protest auf den Straßen – lauter hingegen sind die laminierten Informationsblätter, die um den Marienbrunnen flattern. Eine "Galerie des Grauens", die Peter Ganz aus Stadtbergen schon in 135 anderen Städten ausgestellt hat. Sie besteht aus von ihm gesammelten Berichten, Zitaten und Informationen zur Corona-Pandemie. Mit dem Schwerpunkt Impfnebenwirkungen und -opfer. Zitiert wird dabei unter anderem Sportler Novak Djokovic, der wegen seines Impfstatus nicht zu allen Tennisspielen fliegen konnte oder der radikale Medizinkritiker und Arzt Gerd Reuther. Seinen Recherchen zufolge geht Ganz davon aus, dass rund sieben bis acht Prozent der deutschen Bevölkerung Impfschäden davon getragen haben.

Mehr als 200 Menschen waren in Landsberg bei der Kundgebung der Schildbürger Demonstration. Foto: Thorsten Jordan

An dem Schwerpunkt Corona-Impfungen orientiert sich auch die Kundgebung, an der neben den Schildbürgern, noch weitere Menschen teilnehmen. Klima und Krieg bleiben als Thema außen vor. Nicht nur Menschen aus Landsberg sind dem Aufruf des Levana Verbundes und des Kauferinger Arztes Rolf Kron gefolgt – unter anderem ist auch eine Gruppe auch Buchloe angereist. Kron, der die Bezeichnung "Impfgegner" als Beleidigung auffasst, weist mehrfach darauf hin, dass die Pandemie einen Keil in die Gesellschaft getrieben hat. Sie seien keine Schwurbler, Querdenker oder Nazis. Stattdessen sollte man doch als Menschen wieder zu einem Frieden zusammen finden. "Früher konnten Nichtraucher und Raucher verheiratet sein", sagt er.

Fünfköpfige Gegendemonstration muss Straßenseite wechseln

Eine Gegendemonstration fand sich bereits am Vormittag auf dem Boden des Hauptplatzes, auf den unbekannte Personen mit Kreidespray Parolen gesprüht hatten: "Hier könnt ein Nazi stehen, tritratrullala der Zirkus Kron ist da, Querdenken ist keine Meinung". Während der Kundgebung durch Kron und Ganz stellen sich zudem fünf ganz in Schwarz gekleidete Gegendemonstranten auf dem Platz ein, die ihre eigenen Plakate mitgebracht haben. "Wer Hitler zitiert, hat den Schuss nicht gehört" und "Lösungsansätze statt blindem Dagegen", steht beispielsweise darauf. Mit den Parolen am Boden habe die Gruppe laut eigener Aussage nichts zu tun.

Am Rande der Schildbürger-Demo in Landsberg fand auch eine kleine Gegendemonstration statt. Foto: Thorsten Jordan

In seiner Rede wendet Kron sich schließlich auch an die Gegendemonstranten: "Diese Dame ist im Glauben Corona sei eine todbringende Pandemie und hat die vierfache Impfung." Dass die Frau nur dreifach geimpft ist, weiß er nicht. Die fünfköpfige Gruppe muss nach einer kurzen Überprüfung durch Polizeibeamte die Straßenseite wechseln. Die Demo wurde nicht angemeldet, die Gruppe konnte aber kurzfristig bei den Polizistinnen und Polizisten eine Erlaubnis zur Gegendemo einholen.

