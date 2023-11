Landsberg

„1984“ in Landsberg: Ein Bühnenstück mit eindrucksvollen Darstellern

Plus Der Romanklassiker „1984“ war als Bühnenstück in Originalsprache zu sehen. Eine düstere Dystopie, die heute vorstellbar geworden ist.

Erneut präsentierte die ADG (American Drama Group) Europe mit ihrer Truppe TNT Theatre Britain in Landsberg einen Klassiker der englischsprachigen Literatur: Den Roman „1984“ von George Orwell, auf gewohnt geniale Weise reduziert und auf den Punkt gebracht in einer Theaterbearbeitung von Paul Stebbings und Phil Smith.

1984 ist eine düstere Dystopie, zur Zeit der Erscheinung 1949 war der Roman eine Science-Fiction. Orwell hat ihn vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen als Mitglied einer marxistisch-trotzkistischen Gruppierung geschrieben, der er im Spanischen Bürgerkrieg angehörte, und deren Anhänger dort von den Stalinisten gehasst, verfolgt und in „Säuberungsaktionen“ in sowjetischem Stil ermordet wurden. Der sowjetische Staat mag damals sein Vorbild gewesen sein, heute würde der Roman wohl Bezug nehmen auf China, Nordkorea, Russland oder andere totalitär geführte Staaten. „Big Brother is watching you“ – dieses Konzept aus dem Roman wurde zum weltbekannten Synonym für den Überwachungsstaat, der seine Bürger mit eiserner Faust umklammert und gnadenlos in deren Denken eindringt. Die omnipräsenten Bildschirme sind uns heute auf unheimliche Weise vertraut.

