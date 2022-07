Landsberg

vor 12 Min.

200 Millionen Euro für das Landsberger Klinikum

Das Landsberger Klinikum platzt in einigen Bereichen aus allen Nähten. Ab dem nächsten Jahr ist deswegen eine Erweiterung geplant. Was in den folgenden drei Jahren entstehen und wie das finanziert werden soll.

Von Thomas Wunder

Es ist ein Mammutprojekt, das Landkreis und Klinikum in den nächsten Jahren finanziell und logistisch fordern wird. Rund 200 Millionen Euro sollen in die Erweiterung des Landsberger Klinikums fließen. Die Kosten werden sich Landkreis, Klinikum, Freistaat und private Träger teilen. In der Bilanzpressekonferenz stellten Landrat Thomas Eichinger (CSU) und Klinikchef Marco Woedl vor, was in den kommenden Jahren im Westen der Stadt entstehen soll. Südlich des bereits bestehenden städtischen Kindergartens soll bis ins Jahr 2024 der Ausbildungscampus Krankenpflege gebaut werden. Da der Kindergarten aufgestockt werden soll, sei Platz für den Neubau, der eine Vergrößerung der Krankenpflegeschule von 66 auf 96 Plätze ermögliche. Die Kosten in Höhe von rund fünf Millionen Euro werden vom Freistaat und dem Landkreis gefördert. Derzeit laufen die Detailplanungen, Baubeginn soll 2023 sein.

