2024 war ein erfolgreiches Jahr für Rational

Das weltweit tätige Landsberger Unternehmen Rational hat im vergangenen Jahr ein deutliches Wachstum verzeichnet. „2024 war ein wirtschaftlich anspruchsvolles, jedoch für Rational sehr erfolgreiches Jahr“, berichtet Rational-CEO Dr. Peter Stadelmann. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Landsberg hat in einer Pressemitteilung die vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht.

Nach vorläufigen Berechnungen erreichen die Umsatzerlöse des Konzerns im Jahr 2024 einen neuen Rekordwert von 1,194 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,126 Milliarden Euro). Dies entspricht einem Wachstum von 68 Millionen Euro oder sechs Prozent im Vorjahresvergleich. Im vierten Quartal wuchsen die Umsatzerlöse um neun Prozent ebenfalls auf ein neues Rekordhoch von 318 Millionen Euro. Besonders die beiden größten Regionen Europa (ohne Deutschland) und Nordamerika lieferten mit einem Umsatzplus von jeweils rund sieben Prozent einen wichtigen Wachstumsbeitrag.

Entsprechend der positiven Umsatzentwicklung konnte Rational laut Pressemeldung auch starke Ertragskennzahlen verzeichnen. Das Ebit (Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern) lag mit 314 Millionen Euro um 13 Prozent über dem Vorjahreswert und damit so hoch wie noch nie. „Wie schon in den Vorquartalen profitierten wir auch zum Jahresende von einem stabilen Kostenniveau in Verbindung mit erfreulichem Umsatzwachstum“, erklärt CFO Jörg Walter.

Dr. Peter Stadelmann ist CEO der Rational AG mit Sitz in Landsberg. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

Aktuell beobachtet das Landsberger Unternehmen die wirtschaftliche und geopolitische Entwicklung aufmerksam. „Aufgrund unserer starken Positionierung im Markt, unserer außerordentlich gesunden Bilanz und der guten Liquiditätsposition sehen wir uns gut für die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet“, wird Peter Stadelmann zitiert. Detaillierte Kennzahlen, Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 und den Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2024 werden am 27. März veröffentlicht. An diesem Tag hält das Unternehmen zudem seine Bilanzpressekonferenz ab.

Rational ist eigenen Angaben zufolge der weltweite Markt- und Technologieführer für innovative Kochsysteme in der gewerblichen Speisenzubereitung. Der Kundenstamm reiche von Restaurants und Hotels über Betriebskantinen, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Militär, Gefängnisse und Altenheime bis hin zu Schnellrestaurants, Partyservices, Supermärkten, Bäckereien und Imbissbuden, Metzgereien, Tankstellen und Lieferdiensten, einschließlich sogenannter Geisterküchen. Vor rund zwei Wochen fiel der Spatenstich für den Neubau des Ersatzteilgebäudes von Rational in Landsberg. Die Investitionssumme von 60,9 Millionen Euro ist die größte Investitionssumme seit Gründung der Firma im Jahr 1973. (AZ)