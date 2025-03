21-Jährige schlägt in Landsberg auf Mutter seiner Freundin ein

Am Mittwoch gegen 19 Uhr ist es in einer Wohnung in Landsberg zu einem Streit zwischen einer 42-jährigen Frau und dem 21-jährigen Freund der 19-jährigen Tochter gekommen. Der aggressive 21-Jährige schlug laut Polizei auf die Mutter seiner Freundin ein, griff ihr massiv an den Hals und schlug ihren Kopf heftig auf den Boden.

Der Täter verließ dann die Wohnung. Die Geschädigte erstattete Anzeige. Der 21-jährige Täter war wegen Gewaltdelikten in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht, durfte dieses jedoch zur Arbeitssuche verlassen. Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet, so die Polizei. (AZ)