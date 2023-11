2500 Besucher bei Skibörse des Landsberger Alpenvereins

Die Tauschaktion im Sportzentrum hat Tradition. Knapp 100 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sind dabei.

In den Bergen liegt bereits der erste Schnee, Wintersport-Fans freuen sich schon auf die Wintersaison. Zeit, die Wintersportausrüstung zu prüfen. Bei der Skibörse der Skischule der Landsberger Alpenvereinssektion konnten an zwei Tagen über 2500 Besucherinnen und Besucher Ausrüstung und Kleidung für die Piste und fürs Eis kaufen oder gebrauchte Artikel zum Verkauf abgeben.

Weit über die Landkreisgrenzen hinaus ist die Skibörse inzwischen bekannt, teilt der Alpenverein in einer Pressemeldung mit. Was alle an der Großveranstaltung des größten Vereins des Landkreises schätzen würden: den Qualitätscheck und das Schätzen der Ware bei der Annahme, die fachkundige Beratung beim Kauf von Skiern und Skischuhen durch ausgebildete Schneesportlehrer und vor allem das großzügige Raumangebot in der großen Mehrzweckhalle im Sportzentrum.

Thomas Ritzl, Leiter der Skischule, bedankte sich bei den knapp 100 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer aus dem Verein, bei Klaus Heitmeir für die Organisation und bei den Hausmeistern des Sportzentrums für die Unterstützung. „Da geht mir das Herz auf, wenn wir alle zusammen anpacken“, zitierte Skibörsen-Organisator Klaus Heitmeir eine der Helferinnen, die wie viele ihrer Mitstreiterinnen schon seit Jahrzehnten dabei ist.

Bei den Skischuhen ist am meisten los

Nils Blechschmidt, der seit 35 Jahren für die Skischuhe zuständig ist, hatte mit seiner Gruppe wieder am meisten zu tun gehabt: Skischuhe waren neben Skiern und Stöcken wie immer am meisten nachgefragt und die Schneesportlehrer berieten vier Stunden lang pausenlos. Gerade bei Familien mit Kindern, die fast jedes Jahr aus der alten Ausrüstung herausgewachsen sind, sei die „Umtauschaktion“ sehr beliebt. Es sei nicht nur nachhaltig, Gebrauchtes weiterzugeben, sondern schone auch den Geldbeutel, wenn nicht alles neu gekauft werden muss. Bei der großen Auswahl war dann auch für fast jedes Kind etwas Passendes dabei. Wolfgang Müller-Hahl, zuständig für die Ski, resümierte: „Es geht primär darum, dass man die Kinder glücklich macht.“

Auch zum Kurs- und Skifahrtenprogramm der Skischule konnte man sich informieren und vor Ort bei Elke Weingartner noch den ein oder anderen Platz buchen, wenn man nicht die Online-Anmeldemöglichkeit nutzen wollte. Das Skikursangebot ist laut Alpenverein bereits gut gebucht, freie Plätze gibt es aber noch vereinzelt. Auch bei den Skifahrten kann man noch teilnehmen. Alle Angebote sind zu finden unter www.dav-landsberg.de. (AZ)

