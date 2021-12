Landsberg

2G im Handel finden Landsberger Einzelhändler "überhaupt nicht fair“

Plus Seit einigen Tagen dürfen Ungeimpfte nur noch in Läden des täglichen Bedarfs einkaufen gehen. Der Landsberger Einzelhandel vermisst sowohl verhältnismäßige Vorschriften als auch Weihnachtsstimmung.

Von Vanessa Polednia

Am Eingang des Taschen- und Schuhgeschäfts Bagages weist ein Regenmantel mit aufgeklebten Zetteln auf die aktuellen Vorschriften hin. Mit Ausrufezeichen versehen steht dort, dass keine 2G-Regel im Geschäft gelte. Seit dem 8. Dezember dürfen ungeimpfte Personen nur in bestimmte Läden gehen – nämlich solche, in denen Güter des täglichen Bedarfs verkauft werden. Das LT hat sich am Wochenende in Landsberg umgehört, welche Auswirkungen 2G auf den Handel hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

