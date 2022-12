Landsberg

12:01 Uhr

30 Jahre: Der Behindertenbeirat Landsberg zieht Bilanz

Plus Vor 30 Jahren wird ein Behindertenbeirat in Landsberg gegründet. Was seither im Landkreis erreicht wurde.

Von Dagmar Kübler

Seit 30 Jahren gibt es den Beirat für Menschen mit Behinderung im Landkreis Landsberg. Viele Verbesserungen konnten erreicht werden, aber noch gibt es Hindernisse. Über Änderungen im Bundesteilhabegesetz informiert derzeit eine Ausstellung im Foyer des Landratsamts.

