32-jähriger Fußgänger wird in Landsberg angefahren

Prellungen und Abschürfungen erleidet ein 32-Jähriger bei einem Unfall in Landsberg.

Am Freitagabend überquerte in Landsberg ein komplett dunkel gekleideter 32-jähriger Fußgänger auf Höhe der Bushaltestelle „Am Ziegelanger“ die Münchner Straße und wurde dabei von einen Autofahrerin leicht angefahren. Die 73-jährige aus dem nördlichen Landkreis prallte mit ihrem linken Außenspiegel gegen den Fußgänger, welcher dadurch Prellungen und Abschürfungen erlitt. Eine ärztliche Behandlung des Fußgängers war nach dem Unfall nicht erforderlich. An dem Pkw wurde durch den Anstoß der Außenspiegel abgerissen. Der Schaden liegt laut Polizei Landsberg bei rund 200 Euro. (AZ)