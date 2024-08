39 neue Pflegefachkräfte - ein Gewinn für die Region

Auszubildende der Landsberger Berufsfachschulen Heimerer haben im schönen Ambiente voller Stolz ihre Abschlusszeugnisse in Empfang genommen. Ein weiterer Jahrgang von examinierten Pflegefachfrauen und -männern sowie Absolventinnen und Absolventen der Pflegefachhilfe treten nun ihren Dienst in den Pflegeheimen, ambulanten Diensten sowie in Kliniken und Intensivpflegeeinrichtungen unseres Landkreises an.

Icon Vergrößern Abschlussfeier der Pflegefachkräfte bei den Heimerer Schulen Landsberg. Foto: Sophia Karg Icon Schließen Schließen Abschlussfeier der Pflegefachkräfte bei den Heimerer Schulen Landsberg. Foto: Sophia Karg

Die Schulleiterin Ruth Wind und ihre Stellvertreterin Christina Feistauer dankten den neuen Fachkräften für ihr großes Engagement in der Ausbildung und forderten sie auf, sich auch im Berufsleben weiter für eine qualitativ hochwertige und zugleich menschenwürdige Pflege einzusetzen. Auch die Auszubildenden dankten ihren Lehrkräften, Ausbildern und Mitschülern mit warmen Worten und launigen Urkunden für ihre Unterstützung in der zurückliegenden gemeinsamen Zeit. An allen bayerischen Heimerer-Standorten wurden über 250 Pflegekräfte erfolgreich verabschiedet.