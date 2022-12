3C-Carbon spendet 25.000 Euro für die Awo in Landsberg

Die Landsberger Firma 3C-Carbon unterstützt die Arbeiterwohlfahrt mit einer Rekordsumme. Wem die Spende helfen soll.

Mit großen Sorgen schauen die Menschen auf diesen Winter. Das ist in Landsberg nicht anders als überall. Gute Botschaften sind jetzt willkommen und eine kommt von Betina Ahmadyar angesichts einer großzügigen Spende der 3C-Carbon Group AG in der Adventszeit: „Wir sorgen dafür, dass niemand frieren muss!“ So will die Verantwortliche im Awo-Mehrgenerationenhaus (MGH) Landsberg die Türen der Begegnungsstätte Kratzertreff direkt an der Karolinenbrücke für vielfältige Nutzungen öffnen und lädt Bürgerinnen und Bürger ein, sich dort falls nötig, aufzuwärmen. Die finanzielle Unterstützung des High-Tech-Unternehmens aus Landsberg beläuft sich in diesem Jahr laut Pressemeldung auf die Rekordsumme von 25.000 Euro und das Geld soll auch dieser solidarischen Aktion zukommen.

Das Miteinander der Generationen kam nach der Pandemie gerade wieder in Schwung: Ältere Menschen begleiteten Leseanfänger und unterstützen den Schulabschluss von Mittelschülerinnen und Mittelschülern, teilt die Arbeiterwohlfahrt mit. Senioren machten erste Ausflüge in die digitale Welt und Jugendliche entlasteten Eltern als Babysitter. Die verschiedenen Treffs sind lebendiger denn je. Im Repair Café fanden Alltagsgegenstände ein zweites Leben. Band und Chor begannen wieder zu musizieren und singen. Dann überschattete der russische Angriff auf die Ukraine alle Aktivitäten und sorgte mit großer Aggression und hohen Flüchtlingszahlen für düstere Aussichten und Trauer.

Seit Jahren wird für das Mehrgenerationenhaus gespendet

„Ich bin froh, dass sich die Ehrenamtlichen der Awo sofort um die ankommenden Frauen und Kinder gekümmert haben“, sagt Karsten Jerschke, Firmenchef der 3C-Carbon Group AG in Landsberg. Mit einer Spende an das Mehrgenerationenhaus, die „gerade in Zeiten der Krise“ noch einmal erhöht wurde, möchte er die Situation von Geflüchteten zumindest finanziell verbessern und wünscht allen Engagierten frohe Weihnachten. „Anerkennung schenken und tatkräftig helfen“, so lautet die Botschaft aus der 3C-Carbon Group AG in Landsberg. Das High-Tech-Unternehmen setzt auf guten Zusammenhalt in der Gesellschaft und spendet laut Pressemeldung bereits seit Jahren großzügig für das Mehrgenerationenhaus. Schließlich profitiere der Firmenstandort vom ehrenamtlichen Engagement und verlasse sich auf die wichtigen Impulse für ein gutes Klima in der Region.

Wegen ständig steigender Herausforderungen und Teuerungen freut sich die Leiterin des Mehrgenerationenhauses Betina Ahmadyar besonders über positive Entwicklungen. Im Sommer startete ein weiteres Projekt unter dem Dach des Mehrgenerationenhauses, die Rikscha für Senioren. Ein Team von 15 Ehrenamtlichen trat inzwischen für mehr als 100 Gäste aus Seniorenheimen in Landsberg und Kaufering in die Pedale und verschenkte viel Freude und kleine Abenteuer im Alltag. Jetzt kann das MGH den Aktiven auch einen Ersthelferkurs beim Bayerischen Roten Kreuz anbieten. (AZ)

