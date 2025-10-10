40 Jahre Bridge-Club Landsberg

Dieses Jahr feierte der Bridge-Club Landsberg einen runden Geburtstag. So ließen es sich viele Mitglieder nicht nehmen, dieses 40. Jubiläum mit einem entsprechenden Jubiläumsturnier in lauschigem Ambiente im Gasthof Seepost in Schondorf am Ammersee, in der Nähe von Landsberg am Lech, zu begehen. Vor Spielbeginn genoss jeder draußen auf der Terrasse mit Seeblick Kaffee und Kuchen. Nach dem Turnier wurde dann auch im Freien das Abendessen serviert. Das schöne Wetter trug ebenfalls erheblich zur guten Stimmung bei.

Nicht fehlen durfte auch ein kleiner geschichtlicher Rückblick: Am 6. Februar 1985 trafen sich erstmalig 20 Damen, um die Statuten für einen neuen Bridge-Club festzulegen: Gespielt wurde zunächst jeden Montag von 20 bis 22 Uhr, der Jahresbeitrag belief sich auf 120 D-Mark und das Spielgeld betrug damals 1 D-Mark pro Person. Von den damaligen Statuten fallen vier besonders auf. Erstens: Die Mitgliederzahl betrug zunächst 20 Damen. Zu diesen Damen haben sich inzwischen natürlich auch Herren gesellt. Von den aktuell 24 Mitgliedern sind fünf männlich. Zweitens: Über Neuaufnahmen entscheidet die Vorstandschaft nach Rücksprache mit allen Mitgliedern. Bestimmte soziale Aspekte entscheiden über bevorzugte Aufnahme, so zum Beispiel Alleinstehende. Drittens: Es werden nur zwei Personen gleichzeitig aufgenommen, um die Einführung zu erleichtern. Heutzutage wäre man froh, könnte man zwei Mitglieder oder mehr gleichzeitig aufnehmen, denn auch der Bridge-Club Landsberg hat „Nachwuchssorgen“. Die vierte Statute war als guter Rat formuliert: „Versuchen Sie so schnell wie möglich, die Spielenttäuschungen zu vergessen. Das nächste Blatt, der nächste Spielabend, bringen Ihnen vielleicht schon das absolute Hoch“.

Beim Durchblättern der Unterlagen fällt außerdem folgendes Angebot auf: Herr Otto Pfeifer, ein Bridgelehrer, bot 1989 für alle Mitglieder ein Bridgeseminar zur Spieltechnik mit dem schönen Titel „Der Weg zum Erfolg“ an: Sieben Abende für 120 D-Mark pro Person. An dieser Stelle gilt der Vorsitzenden des Landsberger Bridge-Clubs, Frau Waltraud Grüning, Dank: Fast jeden Montag gibt sie Anfängern und Fortgeschrittenen kostenlose Bridgekurse - für Fortbildung ist also gesorgt. Es bleibt zu hoffen, dass der Bridge-Club Landsberg noch weitere runde Jubiläen feiern kann, dass Bridgefreunde weiterhin mit Begeisterung und Freude bei der Stange bleiben und dass schließlich einige neue Bridgespieler den Weg in den Club finden werden.

