40 Jahre Landsberger Kulturbüro: Aus einem Wagnis wurde ein Erfolg

Seit 1982 holt das Landsberger Konzert- und Kulturbüro bekannte und geschätzte Kulturschaffende in die Lechstadt und trotzte dabei der Corona-Krise.

Hans Dieter Hüsch, Gerhard Polt, Monika Gruber und viele mehr: In 40 Jahren präsentierte das Landsberger Konzert- und Kulturbüro das Beste an Kabarett, was in Deutschland geboten wurde. Internationale Veranstaltungen wie das Irish Folk Festival oder originale Spiritual- und Gospelformationen aus den USA wären womöglich ohne das Veranstaltungsbüro nicht in der Lechstadt aufgetreten. "Wir sind stolz auf das Erreichte und den durchgängig jahrzehntelangen Erfolg unseres kulturellen Engagements. Und wir wissen: Die Künstler fühlen sich bei uns absolut wohl", sagt Inhaber Dietmar Michl.

Die ersten Veranstaltungen fanden noch in der Alten Turnhalle in der Schlossergasse oder in dem damals recht betagten Stadttheater statt. Damals warnte man Michl: Es gebe keine örtliche Szene und wenn, wären Termine immer Flops gewesen. Dem war aber nicht so. "Unsere ersten Veranstaltungen erlebten nicht nur ein volles Haus, sondern alle Eintrittskarten waren regelmäßig bereits im Vorverkauf abgesetzt", erinnert sich der Organisator.

Die Projekte und Veranstaltungsorte wurden immer größer

Nach fünf Jahren Erfahrungen mit örtlichen Durchführungen wagte man sich an größere Projekte und wechselte ins Sport- und Veranstaltungszentrum, als erstes gleich mit Gerhard Polt und den Biermösl Blosn. Der Erfolg sprach sich herum, viele Agenturen und Künstler wurden aufmerksam. "Heute gibt es ein ausgeprägtes und vielfältiges Kulturangebot am Lech. Wir sind stolz darauf, unseren Anteil dazu beigetragen zu haben und weiter daran zu arbeiten", so Michl.

Vor über 30 Jahren noch ein Wagnis, danach elf Jahre lang Tradition und immer wochenlang schon vorher ausverkauft: Folk Musik von der Grünen Insel mit dem Irish Folk Festival und dem Irish Spring Festival. Genauso begeistert angenommen wurden die Konzerte in der Vorweihnachtszeit mit Chören, Lesungen sowie mit Spiritual- und Gospelformationen aus den USA. Wenn auch nicht selbst Veranstalter, so lotste man dennoch das Open-Air der Toten Hosen im Jahr 2000 an die Lechstadt genauso wie das mit "PUR & Gästen" im Jahr 2001.

Zu den Kulturterminen kommen die Besuchenden weit über 100 km Entfernung angereist; ein Beweis für die Qualität des Angebots. Als einziger privater Veranstalter am Ort arbeiten wir nach wie vor auf eigenes Risiko und ohne jegliche Unterstützungen. Schon vor dem 25-ten Jahr konnte man insgesamt über 135.000 Gäste begrüßen. Jetzt wären es über 220.000, wäre da nicht die Corona-Pandemie …

Mit großer Ungewissheit und Skepsis ging es ins Jubiläumsjahr 2022

Mit großer Ungewissheit und Skepsis begann 2022 für alle Kulturschaffenden und so auch für das Veranstaltungsbüro im 40. Jubiläumsjahr. Nach pandemiebedingten Veranstaltungsabsagen oder -verlegungen konnte man in Landsberg erst zum Herbst wieder richtig durchstarten mit Martina Schwarzmann, Martin Frank und Monika Gruber. Im Dezember legte das Landsberger Konzert- und Kulturbüro mit Erwin Pelzig und der "Fröhlichen Frohheit" (Gerhard Polt & Nouwell Cousines) nach - alle im Voraus restlos ausverkauft und damit ein würdiger Abschluss zum 40. Jubiläumsjahr.

"Dass fast alle unsere Veranstaltungen über einen so langen Zeitraum durchwegs ausverkauft sind, spricht für die Qualität unseres Programmangebots", ist sich Michl sicher. Dennoch befinde sich die Kulturszene in einem "Long-Covid-Syndrom". Nur mit Bedacht ließen sich wieder erfolgreich Kulturveranstaltungen durchführen. Darum plant man auch im Landsberger Kulturbüro vorsichtig.

Doch besonders gelungen ist für das Team eine Verpflichtung für den Sommer 2023: Olaf Schubert & seine Freunde. Sonst nur in großen Städten live zu erleben, kommt er nun mit seinen Musikerfreunden zu einem Gastspiel an den Lech. Auf diesen Höhepunkt freut man sich im Landsberger Kulturbüro besonders. (AZ)