40 Jahre Opatija Grill in Landsberg: Das Gasthaus hat viele treue Fans

Plus An der Weilheimer Straße in Landsberg gibt es kroatische und saisonale Spezialitäten. Chef Dragan Kolenda treiben derzeit aber auch Unsicherheiten um.

Seit 40 Jahren befindet sich das Restaurant Opatija Grill im Gebäude des ehemaligen Pfletschbräu Keller. Der Schriftzug mit dem vormaligen Namen ist auf der zur Weilheimer Straße ausgerichteten Fassade zu lesen, hat aber nur noch historische Bedeutung. Denn das Bier liefert seit 1919 die Aktienbrauerei Kaufbeuren, wie eine Urkunde im Gastraum verrät. Die kroatische Gaststätte eröffnete Frano Lukac, der Schwiegervater des jetzigen Wirts, am 1. Juli 1983. Lukacs Tochter Bozena und deren Mann Dragan Kolenda übernahmen sie 2008. Wirtin Bozena Kolenda kommt aus einer Familie von Gastronomen. Vier ihrer Geschwister führen ebenfalls eigene Restaurants: in Geltendorf, München und Sigmaringen sowie bis 2022 auch in Zagreb.

Über die Jahre entwickelte sich das Opatija zum Stammlokal für viele Vereine und zahlreiche Gäste. Etwa 2000 Stammgäste habe er, schätzt Wirt Dragan Kolenda. Eine offizielle Jubiläumsfeier gab es deshalb nicht. Bei so vielen Stammgästen sei das doch schwierig, sagt der Wirt: „Wen lade ich ein, wen nicht?“ Den treuesten Fans spendierte die Wirtsfamilie am Jubiläumswochenende Getränke und gab Kuchen aus. Zum Jubiläum wurden die insgesamt 15 Mitarbeiter, acht feste und sieben Aushilfen, mit schwarzen Poloshirts und Jacken mit dem Logo des Lokals ausgestattet. Auch einige Stammgäste wurden damit eingekleidet.

