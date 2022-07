Landsberg

14:02 Uhr

Großer Andrang beim Süddeutschen Töpfermarkt in Landsberg

Zum Start des Süddeutschen Töpfermarkts in Landsberg war viel los.

Plus Zwischen Lechwehr und Mutterturm findet an diesem Wochenende der 45. Süddeutsche Töpfermarkt in Landsberg statt. Für Besucherinnen und Besucher gibt es dabei einiges zu entdecken.

Von Vanessa Polednia

Manches aus Keramik wird zwischen Mutterturm und Lechwehr noch aus der schützenden Verpackung ausgepackt, als am Samstagvormittag der traditionelle Süddeutsche Töpfermarkt wieder startet. Kunsthandwerkerinnen und Töpfer aus Deutschland und dem Ausland stellen in Landsberg am Wochenende, jeweils von 10 bis 18 Uhr, selbst gefertigte Keramiken und Töpferwaren aus. Ein Mann wurde für ein ganz besonderes Objekt im Rahmen des Adam-Vogt-Preises ausgezeichnet.

