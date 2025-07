49. Schulschwimmen der Wasserwacht begeistert über 300 Kinder

Strahlender Sonnenschein, laute Anfeuerungsrufe und 322 motivierte Schülerinnen und Schüler: Beim 49. Schulschwimmen der Wasserwacht Landsberg am Lech wurde das Inselbad am vergangenen Samstag zur lebendigen Wettkampfarena. Die Rennen fanden im Schwimmerbecken statt – angefeuert von Eltern, Lehrkräften und Klassenkameraden, die für eine stimmungsvolle Kulisse sorgten. Der beliebte Wettkampf ist fest im Landsberger Schuljahreskalender verankert und wird traditionell von der Wasserwacht Ortsgruppe Landsberg organisiert. Teilgenommen haben vor allem Schülerinnen und Schüler der Landsberger Grundschulen. Auch Kinder aus weiterführenden Schulen waren vertreten. Ein Höhepunkt war die Siegerehrung durch Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, bei der nicht nur Medaillen, sondern auch ein neuer Wanderpokal für die aktivste Schule überreicht wurde. Dieser von der Stadt gestiftete Pokal ging an die Grundschule am Spitalplatz, die mit besonders hoher Beteiligung überzeugte.

Das Schulschwimmen verfolgt ein wichtiges Ziel: Kinder sollen spielerisch Freude am Schwimmen entwickeln – und so frühzeitig und nachhaltig für sicheres Verhalten im Wasser sensibilisiert werden. Schwimmförderung ist ein zentraler Baustein der Prävention gegen den Badetod, dem jährlich noch immer viele Kinder und Jugendliche zum Opfer fallen. In Zeiten steigender Nichtschwimmerzahlen ist es wichtiger denn je, Schwimmenlernen früh zu fördern und zu festigen. Mit Veranstaltungen wie dem Schulschwimmen will die Wasserwacht dem gezielt entgegenwirken. Ein besonderer Dank gilt den engagierten Lehrkräften, allen Teilnehmenden sowie dem Team des Inselbads und den Stadtwerken Landsberg für die reibungslose Unterstützung. Im kommenden Jahr steht ein Jubiläum an: Dann lädt die Wasserwacht zum 50. Schulschwimmen – und schon jetzt ist klar: Das wird etwas ganz Besonderes werden.

